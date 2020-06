Roma, donna trovata morta in casa: tracce di sangue sul pavimento

Una donna è stata trovata morta in un appartamento in zona Aurelio a Roma. A dare l'allarme il genero del proprietario di casa, attualmente ricoverato in ospedale, per cui la donna lavorava come badante. La donna, morta probabilmente da un paio di giorni, era a terra in camera da letto. In casa sono state trovate tracce di sangue e due bottiglie vuote di superalcolici. Nell'appartamento non ci sarebbero segni di effrazioni.