Roma, donna a bordo di un'auto ferita con un colpo di pistola 

Una donna è stata centrata da un colpo di pistola mentre si trovava in auto all'incrocio tra via Prenestina e via della Riserva Nuova, a Roma.

Si tratta di una 65enne, trasportata in codice rosso in ospedale. Illesa l'altra donna che era al volante della macchina. Sul posto la polizia che indaga sull'accaduto. Sembra che il colpo sia partito da un altro veicolo.