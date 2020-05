Roma, crolla una palazzina dopo un'esplosione: tre ferite tra cui una bimba

Una palazzina di tre piani è crollata dopo un'esplosione causata da una fuga di gas a Marino, uno dei paesi dei Castelli Romani. Nella deflagrazione sarebbero state coinvolte diverse famiglie. Le squadre dei vigili del fuoco, arrivate sul posto, hanno tratto in salvo tre persone (una donna in gravi condizioni, una mamma e la sua bimba ferite in maniera non grave). I soccorritori scavano tra le macerie alla ricerca di altri eventuali dispersi.