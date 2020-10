Roma, crolla ponte ciclabile in zona Eur: nessun ferito

Un ponte ciclabile è crollato a Roma dopo l'urto accidentale di un camion durante un manovra nel tratto di strada sottostante. L'episodio è avvenuto intorno alle 10 in zona Eur, a sud della Capitale. Non si registrano feriti: al momento dell'incidente, sulla sopraelevata non c'erano persone. Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco.