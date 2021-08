ansa

Un cittadino romeno con precedenti è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Roma Parioli per atti persecutori nei confronti della ex compagna. I militari, nel corso delle indagini, hanno rilevato reiterate minacce, anche con l'uso dei mezzi informatici e dei social media, nei confronti della donna, la quale da tempo ha avuto in affido il figlio minorenne dell'arrestato.