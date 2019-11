Roma, colpì manifestante a corteo: agente condannato a 4 mesi

Confermata in appello la condanna a 4 mesi di reclusione per Alfio Paradiso, l'agente della polizia accusato di aver colpito con il proprio sfollagente un manifestante durante un corteo tenutosi a Roma il 14 novembre 2012 per protestare contro le politiche dell'allora governo Monti. In un video in cui è ripresa la scena dell'aggressione, si vedrebbe il poliziotto picchiare il ragazzo nonostante un altro agente avesse cercato di fermarlo.