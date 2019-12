Roma, clochard morto in parcheggio: forse decesso causato da freddo

Un clochard è stato trovato morto lunedì mattina nel parcheggio di un supermercato alla periferia di Roma. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza: non si esclude quindi al momento un decesso per cause naturali, che potrebbe essere collegato al freddo della notte. L'uomo, non ancora identificato, aveva un'età apparente di 50/60 anni.