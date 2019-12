Roma, chiede l'uso del tassametro: il tassista lo colpisce e gli rompe il naso

Un tassista ha aggredito un cliente sferrandogli un pugno in pieno volto dopo aver ricevuto la richiesta di attivare il tassametro per la corsa dallo scalo di Fiumicino a Roma città. La vittima, un 60enne appena atterrato da Madrid, ha riportato la frattura del setto nasale. Il tassista, denunciato per lesioni per futili motivi, è stato individuato nel giro di poco tempo dalla polizia grazie alla videosorveglianza.