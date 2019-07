Roma, carabiniere ucciso a coltellate nella notte: fermate due persone

Indagini anche sul furto della borsa - "Questa vicenda appare più complessa di un banale 'cavallo di ritorno'". E' quanto filtra da ambienti investigativi in relazione al furto che ha causato l'operazione nella quale è stato ucciso il vice brigadiere Cerciello Rega. In sostanza le indagini vanno avanti non solo per appurare la dinamica dell'omicidio ma anche per accertare le modalità e le finalità del furto della borsa sottratta a un cittadino, che nel tentativo di recuperare i suoi beni ha telefonato al suo cellulare e ha parlato con uno dei ladri che ha fissato un appuntamento per la restituzione del maltolto in cambio di 100 euro. Appuntamento al quale si sono presentati invece i carabinieri in borghese. L'interrogatorio dei due sospetti potrebbe risultare fondamentale anche su quest'ultimo punto.



La dinamica esposta dai carabinieri - Secondo quanto riferito dagli stessi carabinieri in un post su Facebook, il vice brigadiere con alcuni colleghi ha fermato due uomini considerati responsabili di furto e estorsione. I due, di origine nordafricana, pretendevano 100 euro in cambio della restituzione del borsello rubato (in gergo si chiama "cavallo di ritorno"). Uno di loro avrebbe poi estratto il coltello ferendolo più volte. Poi entrambi sono scappati. Trasportato d'urgenza in ospedale è poi deceduto. Rega si era sposato poco più di un mese fa ed era tornato dal viaggio di nozze lunedì, per festeggiare nella Capitale il suo compleanno.



Il collega: "Ho provato a salvarlo" - "Quando ho sentito Mario urlare ho lasciato uno dei due uomini fermati e ho provato a salvarlo, perdeva molto sangue", ha raccontano un collega di Rega. Il militare resosi conto che il vice brigadiere era grave ha dato l'allarme alle altre pattuglie che si trovavano nella zona.



La Procura procede per omicidio e furto - Prima dei due fermi, quattro persone erano state ascoltate in caserma. Intanto i due studenti americani sono stati portati al nucleo operativo dei carabinieri di via In Selci dove si recheranno i magistrati della Procura di Roma per interrogarli. Contro i due per ora non è stara formalizzata nessuna accusa. La Procura però procede per omicidio e furto.



Il commento del comandante - "Mario era un ragazzo d'oro, non si è mai risparmiato nel lavoro. Era un punto di riferimento per l'intero quartiere dove ha sempre aiutato tutti. Era un volontario per l'ordine dei Cavalieri di Malta dove faceva il barelliere e accompagnava i malati a Lourdes e a Loreto. Tutti i martedì andava alla stazione Termini per dar da mangiare ai bisognosi". Lo ha affermato il comandante della stazione di Piazza Farnese Sandro Ottaviani.



Lunedì i funerali a Somma Vesuviana - I funerali di Mario Rega Cerciello saranno celebrati lunedì 29 luglio alle 12 a Somma Vesuviana nella chiesa di Santa Croce in via Santa Maria del Pozzo 114, la stessa dove un mese e mezzo fa il carabiniere si era sposato. Lo si apprende dal Comune di Somma Vesuviana.