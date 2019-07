Roma, carabiniere ferma due nordafricani sospettati di furto: ucciso a coltellate

I due responsabili sono ora ricercati. Secondo quanto riferito dagli stessi carabinieri in un post su Facebook, il vice brigadiere durante un servizio con alcuni colleghi ha fermato due uomini considerati responsabili di furto e estorsione. I due pretendevano 100 euro in cambio della restituzione del borsello rubato (in gergo si chiama "cavallo di ritorno"). Uno di loro avrebbe poi estratto il coltello ferendolo più volte. Poi entrambi sono scappati. Trasportato d'urgenza in ospedale è poi deceduto. Rega si era sposato poco più di un mese fa.



Conte: "E' una profonda ferita per lo Stato" - "La morte del giovane vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso stanotte nell'esercizio delle sue funzioni, è una profonda ferita per lo Stato. Faremo il massimo per assicurare i responsabili alla giustizia. La mia vicinanza alla famiglia e all'intera Arma dei Carabinieri". E' il tweet del presidente del consiglio, Giuseppe Conte.



Salvini: "Lavori forzati per il bastardo assassino" - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato l'accaduto. "Caccia all'uomo a Roma per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un carabiniere a coltellate - ha scritto in un tweet -. Sono sicuro che lo prenderanno e che pagherà fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finché campa".



Di Maio: "Momento di dolore per lo Stato" - "Nella notte, a Roma, un giovane vice brigadiere dei Carabinieri è stato ucciso a coltellate da un rapinatore. Aveva solo 34 anni. Il mio abbraccio alla famiglia del militare e a tutta l'Arma. È un momento di grande dolore per lo Stato". Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio sul suo profilo Twitter.



Trenta: "Tolleranza zero" - Anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha affidato a Twitter un suo pensiero. "Carabiniere accoltellato a morte a Roma durante lo svolgimento del servizio. Mi stringo in un forte abbraccio alla moglie e alla mamma del V. Brig. Mario Cerciello Rega e all'Arma dei carabinieri e chiedo tolleranza zero per i delinquenti autori del vile atto".