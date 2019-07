Roma, carabiniere ferma 2 nordafricani sospettati di furto: ucciso a coltellate

Secondo quanto riferito dagli stessi carabinieri in un post su Facebook, il vice brigadiere durante un servizio con alcuni colleghi ha fermato due uomini considerati responsabili di furto e estorsione. I due pretendevano 100 euro in cambio della restituzione del borsello rubato (in gergo si chiama "cavallo di ritorno"). Uno di loro avrebbe poi estratto il coltello ferendolo più volte. Poi entrambi sono scappati. Trasportato d'urgenza in ospedale è poi deceduto. Rega si era sposato poco più di un mese fa ed era tornato dal viaggio di nozze lunedì, per festeggiare nella Capitale il suo compleanno.



Disperato il commento del cugino del vice brigadiere. "Bastardi maledetti... vi ammazzo", ha scritto sui social. Molti i messaggi di condoglianze alla famiglia pubblicati in queste ore. "Onore a questo uomo che semplicemente faceva il suo lavoro", ha scritto un utente. "Non ci sono parole..", ha scritto un altro.



"Mario era un ragazzo d'oro, non si è mai risparmiato nel lavoro. Era un punto di riferimento per l'intero quartiere dove ha sempre aiutato tutti. Era un volontario per l'ordine dei Cavalieri di Malta dove faceva il barelliere e accompagnava i malati a Lourdes e a Loreto. Tutti i martedì andava alla stazione Termini per dar da mangiare ai bisognosi". Lo ha affermato il comandante della stazione di Piazza Farnese Sandro Ottaviani.