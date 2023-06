Roma, cade nella casa di riposo e viene medicata con piselli surgelati: morta

L'anziana, già malata, è stata portata in ospedale solo il giorno dopo. Per lei nove giorni di agonia. Il titolare della struttura è stato arrestato

Il titolare della struttura, invece che chiamare subito l'ambulanza, ha preferito medicarla con una scatola di piselli surgelati . Le condizioni dell'anziana, già malata, sono peggiorate nella notte e solo il giorno successivo è stata accompagnata in ospedale. Qui, dopo nove giorni di coma, è morta. Per il titolare sono scattate le manette.

La caduta - I fatti risalgono a martedì 2 maggio, ma il titolare della casa di riposo - un uomo di 42 anni - è stato arrestato solo venerdì 9 giugno. Come riporta Today, da fonti della questura emerge come l'anziana - in sedia a rotelle - sia caduta da sola, ferendosi alla testa. Il titolare, dopo averla soccorsa, avrebbe deciso di medicare la ferita con una scatola di piselli surgelati.

Il ricovero - Solo il giorno dopo la donna di 88 anni è stata portata in ospedale. Ciò grazie ai dipendenti della struttura, che l'hanno trovata nel letto semi incosciente. Chiamata l'ambulanza, è stata ricoverata al policlinico Tor Vergata con urgenza. Secondo fonti di polizia, ai medici del nosocomio sarebbe stato raccontato che l'anziana era caduta il giorno stesso.

La morte e l'arresto - Dopo aver lottato tra la vita e la morte per nove giorni, l'88enne è deceduta. Grazie ad accertamenti sui telefoni e ai racconti dei lavoratori della struttura, è emerso come la donna fosse in realtà caduta il giorno prima: cure tempestive avrebbero probabilmente potuto salvarla. Il titolare della casa di riposo è stato quindi arrestato e portato in carcere a Velletri.