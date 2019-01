Roma, bus in fiamme: rientrava senza passeggeri in deposito

Ennesimo caso di incendio di un autobus a Roma: un mezzo dell'Atac ha preso fuoco mentre rientrava in deposito. E' accaduto nella notte e a bordo del bus non si trovavano passeggeri. L'azienda dei trasporti ha avviato gli accertamenti, precisando che l'autista è illeso e che la vettura era "in servizio da oltre dodici anni". Nel 2018 ammontano a venti gli incendi, o principi d'incendio, che si sono verificati su autobus nella Capitale.