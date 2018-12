Roma, bus in fiamme: autista si salva uscendo dal finestrino

Un bus della linea 700 dell'Atac di Roma è andato a fuoco alle 7 su via Pontina, all'altezza di via Cristoforo Colombo. Sul mezzo non c'erano passeggeri, e l'autista si è messo in salvo uscendo dal finestrino. Dal mezzo, completamente avvolto dalle fiamme, si è alzato un denso fumo nero. Sul posto sono intervenuti poco dopo i vigili del fuoco, mentre il traffico è andato in tilt.