Roma, auto si schianta contro un albero: muore una ventenne

Una ventenne è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma. Intorno alle 2:30 un'auto con a bordo due ragazze è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero. Le giovani sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco: la sopravvissuta è stata portata in ospedale in elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.