Roma, autista di un autobus picchiato da otto ragazzi dopo averli rimproverati: denunciato un 17enne per lesioni

Aggressione , venerdì sera, ai danni di un autista di un bus a Roma . Ad agire 8 ragazzi che hanno azionato la leva di emergenza e, quando il conducente è uscito dalla cabina, lo hanno picchiato colpendolo al volto con pugni. Soccorso, l'uomo è stato trasportato in ospedale dove è stato giudicato guaribile in 30 giorni per la frattura del naso. La polizia ha rintracciato e denunciato uno dei ragazzi, un 17enne romano . E' caccia agli altri responsabili.

Esprimo solidarietà all’autista del bus della linea 46 aggredito di ieri sera in via Boccea da un gruppo di otto ragazzi. Sono episodi inaccettabili e vergognosi, @Roma non tollera la violenza.

Il sindaco Virginia Raggi ha espresso solidarietà nei confronti "dell'autista del bus della linea 46 aggredito in via Boccea da un gruppo di otto ragazzi. Sono episodi inaccettabili e vergognosi, Roma non tollera la violenza".



Secondo una prima ricostruzione il dipendente Atac di 52 anni è stato preso di mira dai ragazzi poiché li aveva sgridati. Dopo il pestaggio i ragazzi sono scappati in taxi ma un testimone ha preso la targa e gli investigatori sono riusciti a rintracciare il tassista, che ha ricostruito il punto in cui li aveva accompagnati.



Intanto il 17enne, rintracciato dalla polizia, è stato denunciato per lesioni e interruzione di pubblico servizio.