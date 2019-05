Roma, anziana morta dopo una rapina: fermate 5 persone

Cinque persone sono state fermate per la rapina avvenuta due settimane fa a casa di un'anziana di 89 anni in zona Montesacro a Roma, morta il giorno dopo in ospedale. A eseguire i fermi sono stati carabinieri e polizia. Tre dei cinque fermati sono stati rintracciati nel Lazio, uno a Ventimiglia e l'ultimo a Torino.