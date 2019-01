Roma, altro clochard trovato morto per il freddo: è il decimo caso

Un clochard di circa 50 anni è stato trovato morto a piazza Mancini, nel quartiere Flaminio, a Roma. Si tratta di un uomo probabilmente dell'est Europa. A dare l'allarme un passante che ha notato il senzatetto immobile su una panchina vicino a un chiosco. In attesa dell'autopsia, si ipotizza un decesso per ipotermia. Si tratta del decimo senzatetto morto nella Capitale per il freddo in poco più di due mesi.