Roma, aggredisce e uccide la moglie in casa

ansa

Una donna di 63 anni è stata uccisa la scorsa notte in casa a Roma, colpita più volte alla testa forse anche con suppellettili. I carabinieri hanno fermato il marito della vittima: l'uomo è stato trovato sul letto accanto al corpo della moglie. Il presunto aggressore, probabilmente in cura per problemi psichiatrici, ha telefonato al figlio per avvisarlo che la madre era priva di sensi.