Roma, accoltella e decapita la madre: arrestato 20enne 

Ha colpito più volte la madre di 46 anni con un coltello, decapitandola e lasciandola per terra in una pozza di sangue. E' successo nella notte a Roma, nel quartiere Laurentino. I carabinieri, chiamati dai vicini, in casa hanno trovato il giovane, 20 anni, sporco di sangue. La lite è scoppiata per motivi familiari legati alla separazione dei genitori. Ad assistere alla scena anche la sorella, che ha provato inutilmente a fermare il 20enne.