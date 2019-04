Roma, 53enne denuncia di essere stata violentata in un parcheggio

Una donna polacca, di 53 anni, ha denunciato di essere stata violentata in un parcheggio su via Ardeatina, nei pressi del santuario del Divino Amore. La 53enne, che sembra fosse in stato di ebbrezza, è stata medicata in ospedale. Sulla vicenda indaga la polizia. Agli agenti avrebbe raccontato di essere stata violentata da un cittadino romeno che conosceva. Sono in corso verifiche sul racconto.