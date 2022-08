Roma, 47enne accoltellata al volto e al torace: è gravissima

Una donna di 47 anni è stata accoltellata nei pressi della stazione di Trastevere, a Roma.

La 47enne, senza fissa dimora, è stata colpita da diverse coltellate al volto e al torace ed è in pericolo di vita. Ancora non è chiaro se l'aggressione sia avvenuta in strada, o in un androne di un palazzo. Sul caso indaga la polizia, che ha sentito un testimone il quale ha visto il volto dell'assalitore.