Roma, 26enne accoltellato in strada muore in ospedale

Un 26enne albanese è morto nella notte in ospedale a Roma dopo essere stato accoltellato in strada in zona Ostiense. Il giovane sarebbe stato accoltellato durante una lite con due persone che sono poi scappate: colpito alle spalle e all'addome, il 26enne si è trascinato nella vicina piazza del Gazometro dove è stato soccorso. Trasportato in ospedale in codice rosso, non ce l'ha fatta.