Roma, 21enne etiope denuncia di essere stata stuprata da tre persone in uno sgabuzzino | Pm: "Violenza di gruppo"

Una ragazza ha denunciato di essere stata violentata da tre persone in un rispostiglio adiacente a una discoteca nel piazzale dello Stadio Olimpico a Roma . L'allarme è scattato nella notte tra sabato e domenica intorno alle 4. La ragazza, una 21enne etiope, si è presentata in lacrime in un locale dicendo di essere stata aggredita e abusata da tre persone. La procura indaga per violenza sessuale di gruppo.

Il procedimento è coordinato dal procuratore aggiunto Maria Monteleone.



"Mi ha invitato a ballare, poi siamo usciti e mi ha violentato". Così la giovane etiope ha raccontato agli agenti quanto accaduto quando una serata in discoteca con gli amici si è trasformata per lei in un incubo. La 21enne studia e vive a Roma da qualche anno con la famiglia. Un giovane le si è avvicinato e l'ha invitata a ballare, lei ha acconsentito e quando la serata volgeva al termine i due sono usciti insieme dal locale.



Poco dopo è cominciato l'incubo: il ragazzo l'ha spinta in un ripostiglio, un locale annesso alla discoteca ma esterno al locale tra lo stadio Olimpico e Ponte Milvio. L'aggressore è stato raggiunto da due amici e la violenza è proseguita con la giovane che solo verso le 4 del mattino, quando i tre si sono allontanati, è riuscita a chiedere aiuto ad alcuni passanti.



Gli inquirenti della Procura di Roma stanno ripercorrendo tutta la serata della ragazza. Si stanno cercando immagini delle telecamere a circuito chiuso della zona. Il dato certo - si spiega a piazzale Clodio - è che la ragazza avrebbe conosciuto un ragazzo all'interno della sala da ballo e poi l'avrebbe seguito all'esterno.



Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Flaminio e il 118 che ha portato la ragazza al vicino ospedale Villa San Pietro dove è stata medicata. Sul corpo sarebbero stati trovati segni della violenza subita. L'indagine, coordinata dalla procura di Roma che ha aperto un fascicolo per violenza di gruppo, è stata presa in carico dalla squadra mobile che da tre giorni è a caccia degli aggressori.