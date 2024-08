Roma, due 18enni adescate in strada e poi stuprate: uno dei sospetti stava per fuggire dall'Italia

L'incubo per le giovani era cominciato dopo il loro arrivo a Roma, per l'incontro con un ventenne conosciuto in chat, il quale però all'ultimo minuto aveva detto loro che non avrebbe più potute ospitarle per la notte. Subito dopo mentre passeggiavano in strada, sono state avvicinate da un 26enne di nazionalità romena, che si era offerto di dare loro ospitalità per la notte e di offrire loro da bere. Dopo un iniziale rifiuto le diciottenni, ingannate dai modi gentili ed affabili della persona che le avrebbe ospitate hanno accettato.