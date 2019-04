Roma, 16enne ferito dagli spari: vigilanza per proprietario casa

Sarà disposto un servizio di vigilanza 24 ore su 24 per Andrea Pulone, l'uomo di Monterotondo (Roma) che avrebbe sparato, ferendolo, contro un 16enne mentre tentava di rubare in casa sua. Lo ha annunciato il procuratore capo di Tivoli, aggiungendo che gli inquirenti "sono alla ricerca dei complici" del ragazzo di origini albanesi colpito da un proiettile e ora in gravi condizioni.