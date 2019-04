Roma, 16enne albanese ferito da colpi pistola: grave in ospedale

Un ragazzo di 16 anni albanese, con ferite d'arma da fuoco sul corpo, è stato lasciato da un'auto davanti al pronto soccorso del policlinico Gemelli a Roma, in gravi condizioni. Sulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti della squadra mobile di Roma per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. In queste ore gli investigatori stanno scavando nella vita del ragazzo e vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.