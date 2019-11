Rogo Roma, titolare Baraka Bistrot: "Basta, non riaprirò"

"Abbiamo aperto da poco, a settembre. C'è poco da dire, ripulisco tutto e basta. Non riaprirò Non si può lottare contro una cosa che non sai cos'è". Lo ha affermato il titolare del Baraka Bistrot, il locale incendiato nella notte a Centocelle, quartiere alla periferia di Roma. "Ho ricevuto una telefonata del sindaco Raggi che mi ha espresso sincera solidarietà", ha aggiunto.