Un incendio si è verificato nella notte all'ospedale Villa San Pietro a Roma. Un piccolo rogo si è sviluppato per un cortocircuito al generatore del blocco operatorio che ha sprigionato molto fumo. E' stato disposto il trasferimento di circa 400 pazienti in altre strutture perché l'ospedale è rimasto senza corrente. Non risultano persone ferite o intossicate. I pazienti più gravi sono stati già portati in altri nosocomi, i più piccoli al Bambino Gesù.