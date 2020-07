Rogo navi Caligola, Comune di Nemi (Roma): Germania paghi danni nazisti

Il 31 maggio 1944 i nazisti, in ritirata, bruciarono le navi di Caligola e ora, a distanza di 76 anni, il comune di Nemi (Roma) ha chiesto i danni alla Germania. La giunta comunale della cittadina laziale ha votato, infatti, una delibera su proposta del primo cittadino, Alberto Bertucci, per chiedere i danni a Berlino per la distruzione "delle due famose navi romane dell'imperatore Caligola", ritrovate tra il 1928 e il 1932.