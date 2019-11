Rifiuti Roma, Regione alla Raggi: "Trovi una soluzione o commissariamento"

"Se il Comune non individuerà nelle prossime ore soluzioni che gli competono per i compiti di raccolta e smaltimento, useremo i poteri sostitutivi per superare la loro inerzia". E' l'ultimatum lanciato dall'assessore regionale del Lazio al ciclo dei rifiuti, Massimiliano Valeriani, replicando al sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Vanno bene le riunioni - ha spiegato - purché non diventino una scusa per confondere ruoli, compiti e perdere altro tempo".