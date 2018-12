Rifiuti Roma, la Raggi: "Nessuna emergenza dopo rogo sulla Salaria"

A Natale a Roma non ci sarà un'emergenza rifiuti causata dall'incendio dell'impianto sulla Salaria: a garantirlo è il sindaco della Capitale, Virginia Raggi. Il primo cittadino spiega che "stiamo scongiurando qualunque tipo di emergenza grazie alla collaborazione della Regione e del ministero che hanno risposto al nostro appello". Anzi, sottolinea, "stiamo affrontando il problema in modo strutturale per prevenire il picco natalizio che accade sempre".