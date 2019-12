Rieti, escursionista scivola in un canalone sul Terminillo e muore

Un escursionista vicentino di 46 anni, che stava scalando insieme a tre compagni di cordata la parete est del Terminillo (Rieti) è morto cadendo in un canalone. Le cause della tragedia sono in corso di accertamento. I soccorsi, allertati dai compagni di escursione (rimasti illesi), sono però risultati vani. Sul posto sono arrivati polizia, soccorso alpino, vigili del fuoco e 118. Il corpo dell'escursionista è stato recuperato in tarda mattinata.