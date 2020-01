Rieti, disabile morto carbonizzato in un'abitazione rurale

Un disabile è morto carbonizzato in un incendio avvenuto in un'abitazione rurale a Rieti. L'uomo, un 54enne, è stato trovato poco dopo le 5 di mattina dalla compagna e dalla sorella che stavano rientrando in casa. Dell'abitazione sono rimaste soltanto le mura perimetrali. A Messina, invece, una 92enne è deceduta in casa in seguito a un rogo dovuto probabilmente al malfunzionamento di una stufa.