Rave nel Viterbese, investigatori al lavoro: 3mila identificati

Proseguono le operazioni di controllo delle zone circostanti al lago di Bolsena per verificare l'eventuale presenza di persone provenienti dal rave del lago Mezzano. Lo rende noto la questura di Viterbo, aggiungendo che i servizi hanno finora consentito di identificare oltre 3.000 soggetti e più di 1.000 automezzi. In corso anche un'intensa attività investigativa per accertare la commissione di eventuali reati nel corso dell'evento durato 5 giorni.