Rapina, sequestro di persona ed estorsione: sei arresti a Roma

ansa

La polizia ha arrestato sei persone accusate di rapina in concorso, lesioni, sequestro di persona multiplo ed estorsione a danno di due stranieri residenti in Italia. Il blitz è scattato a Roma alle prime ore dell'alba e ha richiesto l'impiego di oltre 150 agenti della Questura che hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere firmate dal gip del Tribunale della Capitale.