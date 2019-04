Proteste anti rom, Forza Nuova annuncia fiaccolata con saluti romani

Forza Nuova ha annunciato per venerdì una fiaccolata a Torre Maura, quartiere alla periferia di Roma da giorni teatro di proteste e polemiche per il tentato trasferimento di alcuni nomadi in un centro d'accoglienza della zona. "Alle 19 saremo in piazza con saluti romani e le nostre bandiere, perché Forza Nuova non chiede voti, non si nasconde e marcia per le strade per l'Italia e gli italiani", hanno affermato i militanti.