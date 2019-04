Proteste anti rom a Torre Mauro, pm indaga per odio razziale | Il Campidoglio cede e ordina il trasferimento dei nomadi

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione agli scontri avvenuti a Torre Maura dove circa 200 abitanti della zona, supportati anche da militanti di Casapound, sono scesi in strada per protestare contro il trasferimento di 60 rom in un centro di accoglienza. In attesa delle informative delle forze dell'ordine intervenute, i reati ipotizzati sono di danneggiamento e minacce aggravate dall'odio razziale.

La Digos di Roma è al lavoro per individuare gli autori della violenta protesta anti-nomadi. A breve potrebbero esserci i primi identificati che rischiano la denuncia. Le posizioni verranno vagliate per chiarire le singole responsabilità. Dal primo mattino circa trenta abitanti si trovano all'esterno del centro di accoglienza di via dei Codirossoni per "presidiarlo". Nella tarda serata di martedì, dopo le barricate con i cassonetti dati alle fiamme, è andata anche a fuoco un'auto in sosta lungo la strada noleggiata dalla cooperativa che opera nella struttura.



Il comune cede alle proteste e ordina il ricollocamento - Dopo la rivolta e la guerriglia urbana il Campidoglio ha deciso il ricollocamento in centri su tutto il territorio romano dei 60 rom arrivati a Torre Maura. "Le operazioni saranno curate dalla Sala operativa sociale a partire da stamattina e si concluderanno in sette giorni", si spiega una nota.



La notte di protesta - Tutto è cominciato con l'arrivo dei nomati al centro "Savi" in via dei Codirossoni attorno alle 16: diversi residenti del quartiere di Torre Maura hanno iniziato a manifestare in strada chiedendo alla Polizia municipale di sospendere le operazioni. Inizialmente una trentina, con il passare delle ore sono diventati circa 300, controllate dal Reparto mobile della polizia. La protesta si è fatta poi violenta: qualcuno ha scaraventato dei cassonetti della spazzatura in mezzo alla strada, tre dei quali sono stati dati alle fiamme. Verso le 20 sul posto è arrivato anche un gruppo di manifestanti di CasaPound. Le contestazioni e i momenti di tensione sono proseguite per tutta la serata: incendiata anche una Skoda Fabia e parzialmente incendiato un camper che sostava vicino all'auto.