Ministro Piantedosi: "Polizia all'università La Sapienza? Ha evitato un assalto"

Per il neo ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, commentando le proteste all'università La Sapienza, "la polizia ha fatto in modo che una manifestazione autorizzata, quella che era in corso all'interno della Sapienza, si svolgesse liberamente".

E a chi osservava che fossero stati manganellati gli studenti, ha risposto: "No, la polizia ha fatto in modo che non ci fosse l'assalto a una iniziativa che si stava svolgendo regolarmente".