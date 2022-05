Peste suina, entro 30 giorni modalità per gli abbattimenti dei cinghiali

Una cabina di regia inter-istituzionale che entro 30 giorni definirà le modalità per gli abbattimenti selettivi di cinghiali.

Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, a margine della riunione in prefettura a Roma per studiare le misure contro la peste suina. "Dopo l'ordinanza per i confini nella zona infetta, istituiremo una cabina di regia per la gestione della peste suina nel Lazio e a Roma coordinata dal prefetto. Il piano per gli abbattimenti "arriverà entro 30 giorni".