Papa: "La famiglia è una sola, quella formata da uomo e donna"

"Ho sentito dire che è di moda, o almeno è abituale che quando nei primi mesi di gravidanza si fanno gli studi per vedere se il bambino non sta bene o viene con qualcosa, la prima offerta è: 'lo mandiamo via'. L'omicidio dei bambini: per risolvere la vita tranquilla si fa fuori un innocente", ha spiegato il Papa.



"Da ragazzo - ha aggiunto il Pontefice - la maestra che faceva storia ci diceva della rupe, per buttarli giù, per salvaguardare la purezza dei bambini. Una atrocità, ma noi facciamo lo stesso".