Papa in Campidoglio:"Favorire rinascita morale e spirituale di Roma"

Roma è "la città dei ponti, mai dei muri", perché non si devono "temere la bontà e la carità". Per questo Papa Francesco, in visita in Campidoglio, si è augurato che la Capitale "si dimostri all'altezza della sua storia" e sappia essere "faro di civiltà e maestra di accoglienza". E per questo ha auspicato che venga così favorita "una rinascita morale e spirituale della città".