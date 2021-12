Papa Francesco: "La violenza sulle donne è come satanismo"

Tgcom24

"E' tanto, tanto grande il numero di donne picchiate, abusate in casa, anche dal marito. Il problema è che per me è quasi satanico, perché è approfittare della debolezza di qualcuno che non può difendersi". Lo ha detto papa Francesco a una donna vittima di violenza durante lo Speciale Tg5. "E' umiliante quando un papà o una mamma dà uno schiaffo in faccia a un bambino, mai dare uno schiaffo in faccia", ha aggiunto.