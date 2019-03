Papa Francesco in visita in Campidoglio: "Favorire la rinascita di Roma" | Raggi: "Questa è una città aperta e solidale"

Raggi: "Roma città del multilateralismo e del multiculturalismo" - In occasione della visita del Papa, Virginia Raggi ho voluto sottolineare come Roma sia "una città aperta, la città del multilateralismo e del multiculturalismo. Roma ospita le rappresentanze diplomatiche di tutto il mondo con le quali è vivo un rapporto di confronto e dialogo costante. Un rapporto che viene consolidato attraverso numerose iniziative di interrelazione", ha detto il dindaco.



Papa Francesco: "Desideravo da tempo venire in Campidoglio" - "Da tempo desideravo venire in Campidoglio per incontrarvi e portarvi di persona il mio ringraziamento per la collaborazione prestata dalle Autorità cittadine a quelle della Santa Sede in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia, così come per la celebrazione di altri eventi ecclesiali": sono state queste le prime parole pubbliche di Papa Francesco in Campidoglio nel suo discorso all'Amministrazione capitolina. Parlando degli eventi ecclesiali, Bergoglio ha spiegato che "per il loro ordinato svolgimento e la loro buona riuscita hanno bisogno della disponibilità e dell'opera qualificata di voi, amministratori di questa città, testimone di una storia plurimillenaria e che, accogliendo il Cristianesimo, è divenuta nel corso dei secoli il centro del Cattolicesimo".



"Roma si dimostri all'altezza della sua storia" - Questo il monito del Papa parlando della Capitale: "Roma si mantenga all'altezza dei suoi compiti e della sua storia, sappia anche nelle mutate circostanze odierne essere faro di civiltà e maestra di accoglienza, non perda la saggezza che si manifesta nella capacità di integrare e far sentire ciascuno partecipe a pieno titolo di un destino comune".



La rinascita della Capitale - Papa Francesco ha poi aggiunto: "Formulo perciò i migliori auspici affinché tutti si sentano pienamente coinvolti per raggiungere questo obiettivo, per confermare con la chiarezza delle idee e la forza della testimonianza quotidiana le migliori tradizioni di Roma e la sua missione, e perché questo favorisca una rinascita morale e spirituale della città".