Omicidio Sacchi, nello zaino di Anastasia c'erano 70mila euro 

Emergono nuovi dettagli sul delitto di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola a Roma. Nello zaino che Anastasia Kylemnyk, la fidanzata della vittima, aveva con sé la sera del delitto c'erano 70mila euro, e non 2mila come detto nella prima fase delle indagini. I soldi sarebbero serviti all'acquisto di 15 chilogrammi di droga. Per Anastasia è stato disposto l'obbligo di presentazione in caserma.