Omicidio Sacchi, lo zaino era nascosto vicino al Gra: bossolo in un tombino

Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Luca Sacchi. Nell'ordinanza di carcerazione per Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due 21enni accusati del delitto, il gip di Roma Corrado Cappiello ha evidenziato che in un tombino, in un punto chiave della città, "è stato rinvenuto un guanto in lattice blu, chiuso con dei nodi contenente un bossolo esploso". Nello spartitraffico della rampa di accesso al Gra, invece, "è stato trovato uno zaino da donna".