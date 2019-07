Omicidio Mollicone, il pm: "Fu uccisa nella caserma dei carabinieri"

Chiesti cinque rinvii a giudizio - Per il caso il pubblico ministero ha chiesto il processo per cinque indagati: l'ex maresciallo dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, la moglie Anna e il figlio Marco, e altri due carabinieri, il maresciallo Vincenzo Quatrale per concorso in omicidio e l'appuntato Francesco Suprano per favoreggiamento. Per Quatrale si ipotizza anche l'istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzzi.



In merito agli ultimi sviluppi, il procuratore aggiunge che "è stata inoltre accertata la perfetta compatibilità tra i microframmenti rinvenuti sul nastro adesivo che avvolgeva il capo della vittima e il legno della suddetta porta, così come con il coperchio di una caldaia della caserma".