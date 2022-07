Omicidio Mollicone: chiesti 30 anni per l'ex maresciallo Franco Mottola

Trent'anni per l'ex maresciallo Franco Mottola, 24 per il figlio Marco e 21 per la moglie Anna Maria.

Sono queste le richieste della Procura di Cassino per l'omicidio di Serena Mollicone, la ragazza uccisa il primo giugno del 2001, a soli 18 anni, nella caserma dei carabinieri Arce, in provincia di Frosinone. Per gli altri due imputati, chiesti 15 anni per il luogotenente Vincenzo Quatrale, accusato di concorso esterno in omicidio, e 4 anni per l'appuntato Francesco Suprano, a cui è stato contestato il favoreggiamento.