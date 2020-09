Omicidio Colleferro, è il giorno dei funerali di Willy a Paliano

La comunità di Paliano (Frosinone) si prepara a dare l'ultimo saluto a Willy Montero Duarte, il 21enne pestato a morte a Colleferro. Anche il premier Conte sarà presente ai funerali, previsti per le 10 presso il campo sportivo comunale della città in cui viveva il giovane. La famiglia ha invitato a indossare una maglia bianca per ricordarlo. Nella sera di giovedì è stata organizzata una fiaccolata, alla quale hanno partecipato migliaia di persone.