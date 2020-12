Natale, caos apertura ristoranti: "Abbiamo 80 prenotazioni, ma siamo in balia delle onde"

Mancano nove giorni al Natale a ancora oggi non è chiaro se i ristoranti potranno rimanere aperti o no durante i giorni di festa. "Ci sono già 80 prenotazioni, abbiamo stilato il menù e stiamo portando avanti le preparazioni giorno per giorno", spiega ai microfoni di "Mattino Cinque" lo chef Mirko Moglioni, mostrando, dalla cucina di una nota trattoria romana, vassoi di cappelletti fatti a mano, capponi, cotechini e altra carne.

"Abbiamo già speso circa 3mila euro ma siamo in balia delle onde", precisa il cuoco, il quale non esclude il rischio di dover buttare via tutto nel caso in cui il governo decidesse di incrementare le restrizioni anti Covid e quindi chiudere i ristoranti.